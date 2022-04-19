‘Pençe-Kilit' şehidine uğurlama töreni

Irak'ın kuzeyinde teröristlere yönelik başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Üsteğmen Ömer Delibaş için Hakkari'de tören düzenlendi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene; Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, vali yardımcıları, askeri yetkililer, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve polisler katıldı. Şehit Delibaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşının alana getirilmesi ve özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi.

Daha sonra helikoptere alınan şehit Delibaş'ın naaşı, memleketi Kayseri'ye uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.