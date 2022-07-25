Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen 4 güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen 4 güvenlik korucusu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu güvenlik korucuları Avdi Demir, Kemal İmece, Bülent Vermez ve Veysi Sebik şehit düştü. Şehit güvenlik korucularının cenazeleri, Hakkari'de yapılan törenin ardından helikopterle Şemdinli ilçesine getirildi. Düzenlenen törende şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları tören mangası tarafından alana getirilerek, öz geçmişleri okundu. Cenaze namazının kılınması ve yapılan duanın ardından şehit güvenlik korucularından 8 çocuk babası Kemal İmece (45) ile 3 çocuk babası Avdi Demir'in (28) naaşları Oğuraçan mezrasında toprağa verilirken, Bülent Vermez ve Veysi Sebik ise Şemdinli Asrı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehit yakınlarının gözyaşı döktüğü törende, şehitlerin evleri ile köy girişine Türk bayrakları asıldı.

Cenaze törenine Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.