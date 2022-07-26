Pençe-Yıldırım şehidi memleketine uğurlandı

Yıldırım harekatında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uğurlama töreni düzenlendi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanında düzenlenen uğurlama töreni, saygı duruşu ile başladı. Şehidin özgeçmişinin okunması ve yapılan duanın ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın (30) naaşı askerlerin omuzlarında taşınarak memleketi Mersin'e uğurlanmak üzere uçağa alındı.

Uğurlama törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, asker ve polisler katıldı.

Dün gece bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit uğurlama töreninin ardından Yüksekova'dan ayrıldı.