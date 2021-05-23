İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polen üreten kavak ağaçlarının yerine ıhlamur fidanları dikilecek

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çevreyi beyaza bürüyen polenleri üreten kavak ağaçlarının kesilerek yerine ıhlamur fidanları dikilmesine karar verildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çevreyi beyaza bürüyen polenleri üreten kavak ağaçlarının kesilerek yerine ıhlamur fidanları dikilmesine karar verildi.


İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar ilçe sakinlerini sevindirdi. Toplum sağlığını tehdit eder hale gelmesi nedeniyle kavak ağaçları yerine şehir yaşantısına daha uygun ıhlamur ağacının öncelikli olarak tercih edileceği belirtilen kararda, “Özel mülkiyetteki kavak ağaçlarının vatandaşlarımız tarafından kaldırılması önceliklidir. İmkanı olmayanların Yüksekova Belediyesinden yardım istemeleri halinde yardımcı olunacaktır” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.