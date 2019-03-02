Polisin yaralı kurtardığı köpek tedavi altına alındı

Suvat Dilberoğlu'nun yaralı olarak gördüğü ve polisler tarafından Hakkari Belediyesi Veteriner Kliniğine getirilen yavru köpek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu yoldan geçerken yaralı bir yavru köpek ile karşılaştı. Müdür Dilberoğlu'nun talimatı üzerine polis memurları tarafından alınan yavru köpek, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, sol ön ayağı kırık olan yavru köpeği tedavi altına aldıklarını, durumunun iyi olduğunu ve iyileşmesi halinde ise doğal yaşam alanına geri bırakacaklarını belirttiler.