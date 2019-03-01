Projeci öğrencilerden Kaymakam Kendüzler'e ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Van'daki ‘Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Sergisi'nde kimya dalında birinci olan Yüksekova Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler'i ziyaret etti.

Yüksekova Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Evindar Dayar ve Nazar Güneş tarafından öğretmen Hüsnü Dikkaya danışmanlığında kimya alanında hazırlanan ‘Bitkilerin Verimini Arttıracak Gübre Yapımı ve Bitki Koruma Eldesi' projesi, Van bölge birincisi seçildi. Projede yer alan öğretmen ve öğrenciler, Kaymakam Ramazan Kendüzler'i makamında ziyaret ederek bir sora görüştüler. Gösterdikleri başarıdan dolayı öğrencileri tebrik eden Kendüzler, “Farabi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizin hazırladığı proje, Van bölge birincisi oldu. Proje, Ankara'da sergilenmeye hak kazandı. Bunu hazırlayan koordinatör öğretmenimiz ve öğrencilerimizle birlikteyiz. Onlarla gurur duyuyoruz. Bizleri gururlandırdılar. Çok tebrik ediyorum” dedi.