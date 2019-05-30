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Protokol üyelerinden hasta ziyareti

Hakkari’deki protokol üyeleri, devlet hastanesinde tedavi görmekte olan hastaları ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundular.

Hakkari'deki protokol üyeleri, devlet hastanesinde tedavi görmekte olan hastaları ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulundular.


Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ve beraberindeki protokol üyeleri, devlet hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulundular.

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