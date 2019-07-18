PTT'den Hakkari Valiliğine kişisel posta pulu

Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret eden PTT Başmüdürü Fesih Çelik, valilik logosu ile bastırılan posta pulunu takdim etti.

Hakkari PTT Başmüdürü Fesih Çelik, PTT tarafından Vali İdris Akbıyık adına resmi pul bastırılarak hazırlanan kişisel posta pulunu takdim etti. PTT Başmüdürü Çelik, ‘Kişisel Pul' hizmeti ile ilgili yaptığı açıklamada, çeşitli ülkelerde pulculuğa yeni bir boyut getirmek ve posta idarelerine ekonomik katkı sağlamak amacıyla bu uygulamaya başvurulduğu bilgisini verdi. Çelik, ‘Kişisel Pul' uygulaması ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından gönderilen objelerin pul olarak basılmasını ve bunların hatıra olarak veya postada kullanılmasını kapsadığını söyledi.

Hakkari PTT Başmüdürlüğü ile Hakkari Valiliği arasında yapılan protokol ile üzerinde Hakkari Valiliği logosu bulunan 2 bin adet kişisel pulu Vali Akbıyık'a takdim eden Başmüdür Çelik, uygulamanın Hakkari için hayırlı olmasını diledi.

Vali Akbıyık ise, uygulamanın Hakkari'de bir ilk olduğunu belirterek, Hakkari Valiliği adına çıkartılan pulun kendisi için çok önemli ve anlamlı olduğunu belirtti. Vali Akbıyık, basılan pulların valilik tarafından yapılacak yazışmalarda kullanılacağını söyledi.