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Ramazan gecelerinde lunaparka yoğun ilgi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Ramazan ayı nedeniyle vatandaşlar iftardan sonra lunaparka yoğun ilgi gösteriyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan ayı nedeniyle vatandaşlar iftardan sonra lunaparka yoğun ilgi gösteriyor.


Eğlence merkezlerinin ve sosyal alanların kısıtlı olduğu ilçede, stres atmak isteyen vatandaşlar özellikle Ramazan geceleri lunaparka akın ediyor. Güngör Mahallesi Avaşin Parkı arkasında bulunan lunaparkta, vatandaşlar gönüllerince eğleniyor. Lunaparkların vazgeçilmezi olan çarpışan arabalar yoğun ilgi görürken, atlı karınca, salıncak ve gondol da tercih edilen oyun aletleri arasında yer alıyor.


Lunaparkta sadece çocuklar değil, heyecan arayan yetişkinler de gece geç saatlere kadar eğleniyor.


Eğlence merkezinin işletmecisi Kadir Karadağ, bu sene kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniyle lunapark açılışını biraz geç yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Karadağ, "30 senedir bu memlekete gelip gidiyorum. Burası bir eğlence merkezidir, bu memlekete de şarttır. Buranın halkını seviyorum. Eğlence merkezimizde aile çay salonumuz da bulunmaktadır. Çocuklar oynarken anne babaları da burada oturup rahatlıkla çay içebilirler" şeklinde konuştu.

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