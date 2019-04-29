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Reng-i Hakkari nikahta buluştu

Hakkari Valiliği bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu sanatçıları, arkadaşlarının nikahında buluştu.


Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu eğitmenlerinden Aynur Er ile Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi müzik öğretmeni ve müdür yardımcı Uğur Yaprak nikah masasına oturdu. Çalışma arkadaşlarının yoğun ilgi gösterdiği nikah töreninde konuşan Er ve Yaprak çifti, “Başta bizi yalnız bırakmayan Reng-i Hakkari Sanat Yönetmeni Ayhan Tunç'a ve ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz” dediler.

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