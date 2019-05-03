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Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu bilim adamları için sahne aldı

Hakkari Valiliği bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, bilim adamları için sahne aldı.


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi tarafından Hakkâri Valiliği, Hakkâri Üniversitesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ev sahipliğinde bilim insanlarının, diğer kurum ve kuruluşlardan araştırmacıların katılımlarıyla düzenlenen “Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkâri” konulu uluslararası sempozyum kapsamında Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu sahne aldı. Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu erbane grubu ve solistlerin okuduğu birbirinden güzel şarkıların ardından dengbejler de sahne aldı.


Hakkari İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu ve koordinatörü Ayhan Tunç'a teşekkür etti.


Sahneye çıkan Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan ise, “Hakkari için hayal kırıklığının başkenti deniliyor. Ben de diyorum ki Hakkari hayallerin başkentidir. Hakkari'ye ilk gelişim, iyi ki gelip bu coğrafyayı tanıma fırsatım oldu. Edirne'den Hakkari'ye tüm memleket bizim. Bu geceden dolayı Reng-i Hakkari'ye çok teşekkür ederim” dedi.


Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş de, "Tarihî ve coğrafi zenginlikleri, gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen değerleri ile dikkat çeken Hakkâri üzerine yapılan araştırmalara her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Hakkâri'ye yönelik çalışmalardan yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde fayda sağlanmasını beklemekteyiz" şeklinde konuştu.

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