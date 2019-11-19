Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu Derecik'te sahne aldı

Hakkari Valiliği, Hakkari Belediye Başkanlığı, Derecik Kaymakamlığı, Hakkâri Üniversitesi, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Derecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının katkılarıyla hazırlanan programa; Derecik Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Mecit Eren, DAKA Koordinatörü Oğuz Tuncay Görür de katıldı. Şehit Gaffar Okkan Ortaokulunda düzenlenen konsere öğretmen, veli ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Erbane topluluğunun sahne almasının ardından Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu dengbéjleri doyumsuz bir dinleti sundular.

Burada konuşan Derecik Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Reng-i Hakkâri Sanat Topluluğuna teşekkür ederek, “Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz İdris Akbıyık'a, Vali Yardımcımız Aziz Gölbaşı'na ve DAKA Hakkari Koordinatörü Oğuz Tuncay Görür'e, Hakkari tanıtımına yönelik önemli katkılarda bulunan Reng-i Hakkari'ye de teşekkür ederim" dedi.

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu üyeleri ise, Derecik'te program yapmaktan büyük bir onur duyduklarını belirttiler.

Derecik Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Reng-i Hakkari Sanat Topluluğuna plaket vermesiyle program sona erdi.