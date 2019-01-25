Reng-i Hakkari'den Bakan Soylu'ya ziyaret

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Konya ilinde yaklaşık 5 bin kişi karşısında sahre alan Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun daveti üzerine Ankara'ya gitti. Bakan Soylu, Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunu İçişleri Bakanlığı konutunda kabul etti. Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu ile birlikte öğle yemeği yiyen Bakan Soylu, gösterilerin videolarını izleyerek Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç ve ekibine başarılarının devamını diledi.

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç ise, Bakan Soylu'ya Hakkari kilimi hediye ederek, Hakkari'ye olan ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, Bakan Soylu'nun misafiri olarak geceyi Ankara'da geçirecek.