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Reng-i Hakkari'den miniklere anlamlı ziyaret

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Reng-i Hakkari sanatçıları, Mustafa Kemal Paşa Anaokulunu ziyaret etti.


Çocuklara gitar, bağlama, bendir, darbuka, zil ve erbane enstrümanları tanıtan Reng-i Hakkari Grubu, çocuklarla keyifli zaman geçirdiler. Sanatçıların söylediği şarkılar eşliğinde halay çeken çocuklar, şarkılara da eşlik etti.


Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç ve kurum çalışanları, kendi elleriyle çocuklara değişik hediyeler verdiler. İlk defa birçok müzik aleti ile tanışmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, günlerinin çok güzel geçtiğini belirterek, Reng-i Hakkari sanatçılarına teşekkür ettiler.

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