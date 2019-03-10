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Reng-i Hakkari'den müzik ziyafeti

Hakkari Belediye bünyesinde kurulan Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle müzik ziyafeti verdi.


Hakkari'deki bir kız öğrenci yurdunda düzenlenen etkinliğe Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç ile öğrenciler katıldı. Burada öğrencilere hitap eden Cüneyt Epcim, yaptığı hizmetler ve seçilmesi halinde yapacağı projeler hakkında bilgiler verdi.


Ardından sahne alan Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, muhteşem bir müzik ziyafeti verdi. Reng-i Hakkari'nin solistlerinin okuduğu Türkçe ve Kürtçe şarkıların ardından dengbejlerin sahne almasıyla program sona erdi.

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