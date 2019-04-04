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Reng-i Hakkari'nin kitap kampanyası sürüyor

Hakkari Valiliği bünyesinde faaliyetlerini yürüten Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunun kitap kampanyası devam ediyor.


Reng-i Hakkâri Sanat Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren BB ART resim kursu eğitmeni Baki Balıkesir ve öğrencilerinin başlattığı kitap kampanyası kapsamında toplanan kitapların bir kısmı, Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu Yönetmeni Ayhan Tunç'un da katılımıyla Çığlı Köyü Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir İlk ve Ortaokulu yetkililerine teslim edildi.


Ayrıca Çığlı köyünde mezun öğrenciler için açılan Kitap Kafe'ye de üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik çalışma kitapları bırakıldı.


Kampanyalarının devam ettiği beliren Baki Balıkesir, kitap yardımında bulunan ve kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.


Kampanya kapsamında bine yakın kitabın toplandığı belirtildi

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