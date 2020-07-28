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Ressam ve Küratör Uyanık'tan Vali Akbıyık'a ziyaret

Ressam ve Küratör Siret Uyanık, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Ressam ve Küratör Siret Uyanık, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Ressam ve Küratör Siret Uyanık, Vali Akbıyık'a muhteşem doğa güzelliği ve tarihi dokusundan çok etkilendiği söyleyerek, Hakkari'deki bir bölgenin tualine resmettiği tabloyu takdim ederek ilham veren bir şehir olduğunu dile getirdi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık ise, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisine Hakkari kilime hediye etti.

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