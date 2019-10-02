‘Rumuz Goncagül' oyunu Yüksekova'da sahnelendi

Hakkari Valiliğine bağlı Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu bünyesinde faaliyetlerini yürüten Onuncu Köy Tiyatro Topluluğu, Yüksekova ilçesinde ‘Rumuz Goncagül' isimli komedi oyununu sahneledi.

Yönetmenliğini Cihat Ölmez'in üstlendiği Türk tiyatrosunun önemli yazarlarından Oktay Arayıcı'nin yazdığı oyun, Yüksekova'da büyük beğeni topladı. Kızıyla (Gülsüm) birlikte iki odalı kiralık bir evde güç koşullarda yaşayan dul kadın (İnsaf Hanım), içinde bulundukları sıkıntılı ekonomik hayattan çıkış yolunu kızını varlıklı biriyle evlendirmekte bulur. Gazeteye "Goncagül" rumuzuyla verdikleri ilana gelen başvurular arasında seçim zorluğu yaşarlarken, kızı aslında evin diğer odasını kiraya verdikleri adamı (Sıtkı) sevmektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve dönemin kanayan yarası olan geçim sıkıntısının sebep olduğu sorunlara parmak basan oyun, Yüksekova Selahattin Eyyubi Kültür Merkezinde büyük ilgiyle izlendi.