Sağlık çalışanlarından farkındalık etkinliği

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık'ın talimatları doğrultusunda korona virüs ve bulaşıcı hastalıklara karşı önlemlerin en üst seviyeye çıkartıldığı ve sürekli denetimlerin yapıldığı Hakkari'de bir uyarı da hastane personelinden geldi. Hakkari Devlet Hastanesi ve Çukurca Devlet Hastanesi personeli, korona virüsü ile mücadele kapsamında farkındalık amaçlı düzenledikleri etkinlikte, ellerindeki “Biz sizin için buradayız lütfen sizde bizim için evde kalın” pankartları uyarıda bulundular.