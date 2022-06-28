Sağlıkçılara 2 bin 800 rakımda eğitim

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki 2 bin 80 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezinde düzenlenen eğitimde sağlık çalışanları UMKE'de yer almak için zorlu eğitime tabi tutuldu.

UMKE Temel Modül Eğitimi bünyesinde Merga Bütan Kayak Merkezinde kamp yapıldı. Farklı vaka çalışmaları yapıp 25 sağlık personeline UMKE eğitimi verildi. Enkaz, trafik kazaları, uçak kazaları gibi senaryoları içeren birden fazla vaka çalışması üzerinde duruldu.

UMKE yetkilileri; doğal afet, hasta kurtarma, yangın, kaza gibi olaylarda insanların canını kurtarabilmek için fedakarca görev yapan doktor, hemşire, acil tıp teknisyeni ve paramediklerden oluşan 25 gönüllüye, UMKE Van Bölge Koordinatörlüğünce 5 gün süren teorik ve pratik eğitim verildiğini belirterek, “Hakkari'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezinde 3 gün boyunca dayanıklılık ve disiplin testlerinden geçen, enkaz altından yaralıları çıkaran gönüllülerden başarılı olanlar, sertifika almaya hak kazanmıştır" dedi.