Sahipsiz hayvanlar sağlık taramasından geçirildi

Veteriner ekipleri şehir merkezinde bulunan başta sahipsiz sokak köpeklerinin yavrularını ve daha sonra polis noktalarında bulunan tüm yavru köpeklerin sağlık taramasından geçirerek iç dış aşılarını yaptırdılar. Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğinde Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi ve beraberindeki ekibin sahipsiz hayvanlara yönelik sağlık taramalarını sürdürüyor.