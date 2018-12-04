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Sanatçı Emre Sertkaya'dan Reng-i Hakkari'ye ziyaret

O Ses Türkiye birincisi Emre Sertkaya, Reng-i Hakkari’yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

O Ses Türkiye birincisi Emre Sertkaya, Reng-i Hakkari'yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Sanatçı Emre Sertkaya, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunu ziyaret etti. Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç'u odasında ziyaret ederek kurum ve Reng-i Hakkari hakkında bilgi alan sanatçı Emre Sertkaya, ardından dengbéjleri dinledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Tunç, yaptıkları çalışmalar hakkında sanatçı Emre Sertkaya'ya bilgi verdi.


Sanatçı Sertkaya, daha sonra kurum çalışanları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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