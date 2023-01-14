Sanatçı Karakaya'dan Vali Akbıyık'a ziyaret

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Necip Karakaya, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

İhtiyaç sahibi aileleri ziyaret etmek üzere Hakkari'ye gelen Türk Sanat Müziği sanatçısı ve dizi film oyuncusu Necip Karakaya, İsviçre Türk Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kurtuluş, Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt ve Başkan Yardımcısı Ahmet Karadeniz ile beraber Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ettiler. Misafirleri ile yakından ilgilenen Vali Akbıyık bir süre kendileri ile sohbet ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Akbıyık'ın misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür eden Karakaya ve beraberindekiler, Hakkari'de bazı ziyaretlerde bulunacaklarını ifade ettiler.