Sanatçı Öngel'den güvenlik güçlerine moral ziyareti

Ülkü Ocakları Genel Merkez Ses Sanatçısı Ahmet Öngel, güvenlik güçlerine moral ve motivasyon vermek amacıyla Hakkari'ye geldi.

İlk önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesini ziyaret eden ses sanatçısı Ahmet Öngel, burada güvenlik güçleri ile bir araya geldi. Şemdinli Belediyesi, kaymakamlık, emniyet ve ilçe jandarma komutanlığını da ziyaret eden sanatçı Ahmet Öngel ve beraberindekiler, daha sonra Hakkari'ye geldiler.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı da makamında ziyaret eden Ahmet Öngel, TGRT Belgesel TGRT EU Yurt Vizyon Program Koordinatörü ve sunucusu Kevser Yılmaz ve beraberindekiler İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanını da ziyaret etti.

Güvenlik güçlerine moral ve motivasyon vermek amacıyla Hakkari ve Şemdinli ilçesinde ziyaretlerde bulunduğunu söyleyen sanatçı Ahmet Öngel, bölgede görev yapan yiğit vatan evlatlarına minnettar olduklarını söyledi. Öngel, “Hakkari bölgemize ve ilçelerimize ziyaret amacımız, bizlerin güvenliğini sağlayan asker ve polis teşkilatlarımıza bir nebze olsun moral olma anlamında ziyaretlerde bulunduk. Hasbihal olduk, dertlendik, çaylarını içtik, üst bölgelerini ziyaret ettik. Hakkari'yi, iklimini, halkını yakından tanıma fırsatı bulduk ve öyle güzel huzur ortamı var ki devlet ile milletimiz iç içe refah ve hizmet ortamında birbirine kenetlenmiş. Korona illeti ile en güzel mücadeleyi vermiş, vaka sayılarının en düşük görüldüğü ispatlamıştır. Başta Hakkari Valimize, İl Emniyet Müdürümüze, Jandarma Komutanımıza, Şemdinli Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, İlçe Emniyet Müdürümüze, İlçe Jandarma Komutanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Devletimiz emin ellerde, milletimiz huzur içinde. Sebep olanlardan Rabbim razı olsun. Ziyaretlerimiz devam edecek, özellikle bu bölgemize güzel bir sürprizimiz olacak” dedi.