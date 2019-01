Sanatçı Yiğit Okan, Hakkari'de konser verdi

İstanbul'da İç Mimar Burcu Özer öncülüğünde başlatılan bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında Hakkâri'ye gelen sanatçı Yiğit Okan bir konser verdi.

Atatürk Kültür Merkezinde verilen konseri Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İç Mimar Burcu Özer, kurum müdürleri, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda vatandaş izledi. Konser öncesi bir konuşma yapan Vali İdris Akbıyık, Şahin Özer'in mimar kızı Burcu Özer'e teşekkür ederek, “Şahin Bey, Türk müziğine çok önemli katkılar yaptı. Benim de hemşehrim, ağabeyim, sevdiğim bir arkadaşım. Hakkâri'de Burcu Hanımefendi'yi görmek bizleri mutlu etti. Buradaki çocuklarımızı düşünerek onlara getirdiği hediyelerle eğitim projelerimize verdiği destekle bizleri ayrıca mutlu etti. Bugün bir okulumuzda, yarın da başka bir okulumuzda öğrencilerimize İstanbul'dan hayırseverlerimizin sağlamış olduğu çeşitli destekleri olacak. Yine Siirt ilinde aynı faaliyeti yaptı. Biz Hakkârililerin her şekilde eğitimde, sosyal, kültürel, sportif, her alanda en modern ve en iyi şekilde olmalarını, gençlerimizin de çağın gerekleriyle yetişmelerini arzu ediyoruz. Her toplantıda, her konuşmamızda birinci meselemiz eğitim diyoruz, kitap diyoruz, çocuklarımız diyoruz. Bugün de çocuklarımızın mutluluğu için, eğlencesi için buradayız. Burcu Hanıma ve sanatçı Yiğit Okan Bey'e tekrar teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İç Mimar Burcu Özer ise, İstanbul'dan gönüllü arkadaşlarıyla birlikte Hakkâri'ye gelerek öğrencilere destek olmak istediklerini belirterek, “Hayırseverlerin desteği ile öğrencilerimize giyim ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeler getirdik. İstanbul'dan ve başka illerden daha çok hayırseverin gelerek buradaki öğrencilere destek olmasını istiyoruz. 24 saat içerisinde öğrencilerimizin bütün ihtiyaçlarını tamamladık. Bunun sonucunda gördük ki Türkiye tamamen elbirliğiyle 24 saatte ulaşamayacağı hiçbir ilimiz, ilçemiz kalmayabilir. İnsanlara bunun farkındalığını oluşturmak istiyoruz. Çocuklarla başlayalım ülkemizi güzelleştirmeye, iyileştirmeye. Onların gözlerinin içine baktığımızda, sevgi, sıcaklık bizim maneviyatımızı besliyor. Bizler de onların gönüllerinde ısınıyoruz” dedi.

Daha sonra konser veren sanatçı Yiğit Okan, birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Zaman zaman şarkılara eşlik eden vatandaşlar, keyifli anlar yaşadı.