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Sanatçı Yusuf Güney Hakkari'de sahne alacak

Hakkâri Kayak Merkezinde gerçekleştirilecek “4.

Hakkâri Kar Festivali”nde ünlü sanatçı Yusuf Günay'ın sahne alacağı bildirildi.


Hakkâri Valiliği himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonu ve İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Hakkâri Belediyesi işbirliğiyle 1 Mart 2020 Pazar günü 11.00-16.00 saatlerinde Hakkâri Kar Festivali”nde ünlü sanatçı Yusuf Güney sahne alacak. Birbirinden renkli kültür ve sportif etkinliklerin yer alacağı festivalde sahne alacak Yusuf Güney'in konserine tüm Hakkarili halkının daveti olduğu ve ulaşım için eski Hakkâri Valiliği önünden 08.00 - 11.00 saatleri arasında ücretsiz servis kaldırılacağı bildirildi.

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