Sanayi sitesindeki barakalar kaldırıldı

Bağlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içinde bulunan bazı barakaların çevre kirliliğinde neden olduğu şikayeti üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Burada bulunan 3 adet baraka belediye ekipleri tarafından iş makineleri ile kaldırılarak çevreye güzel bir görünüm kazandırıldı.

Son yıllarda Hakkari'de çevre görüntüsünü bozan onlarca barakayı kaldıran belediye ekipleri, gelen ihbarları anında değerlendiriyor.