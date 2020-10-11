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Sanayi yolunda asfalt söküm çalışmaları başladı

Hakkari’de birçok yerleşim yerinin ulaşımını sağlayan Bağlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda asfalt söküm çalışmalarına başlandı.

Hakkari'de birçok yerleşim yerinin ulaşımını sağlayan Bağlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda asfalt söküm çalışmalarına başlandı.


Hakkari Belediyesi tarafından başlatılan 2020-2023 'Değişim Dönüşüm 'projesi çerçevesinde başlatılan asfalt çalışmaları devam ediyor. Gazi Mahallesi Kazandıoğlu, Şenler, Keskinler, Av. Muhsin Zeydan caddesi, Yeni Mahalle yolu, Dağgöl Mahallesi Medeni Sancar , Pagan caddesi, Bulak Mahallesi çevre yolu, Altay caddesi yollarının asfaltlandığı Hakkari'de çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.


Asfalt çalışmaların tamamlandığı yollarda ise kaldırım döşeme çalışmaları başlatıldı. Kış aylarında geçit vermeyen Merzan, Bağlar, Bay köyü ve Durankaya beldesinin alternatif yol olarak kullandığı Bağlar Küçük Sanayi Sitesi yolunun asfaltlanması için çalışma başlatıldı.


Sanayi yolundaki eski asfalt tamamen sökülerek, yeni asfalt için hazır hala getiriliyor. Asfalt söküm çalışmalarının devam ettiği sanayi yolunun en kısa sürede asfaltlanacağı belirtildi. Kentin her tarafının adeta bir şantiye haline dönüştüğünü belirten vatandaşlar ise bu çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

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