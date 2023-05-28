İhlas Haber Ajansı

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Sandık görevlileri geç kalmamak için koşarak oyları yetiştirdi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sandık görevlileri geç kalmamak için koşarak oyları seçim kuruluna yetiştirdi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sandık görevlileri geç kalmamak için koşarak oyları seçim kuruluna yetiştirdi.



Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova'da da cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim heyecanı yaşandı. Saldıklarındaki oyları sayan görevliler, işlerini erken bitirmek için oy torbalarıyla koşarak seçim kuruluna geldi. O anlar saniye kameralara yansırken heyecanlı anlar ise gülümsetti.

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