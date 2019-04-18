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Şarampole yuvarlanan minibüsten sağ çıktılar

Hakkari’nin Durankaya beldesine yolcu taşımakta olan minibüs şarampole yuvarlandı.

Hakkari'nin Durankaya beldesine yolcu taşımakta olan minibüs şarampole yuvarlandı.


Kent merkezinden Durankaya beldesine gitmekte olan ve içerisinde 15 yolcunun bulunduğu minibüs, yolun kaygan olmasından dolayı şarampole yuvarlandı. Kazanın meydana geldiği bölgede bir metrenin üzerinde kar bulunması, yolcuların hayatını kurtardı. Kazada hafif şekilde yaralanan yolcular, yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.


Kaza yerini gören vatandaşlar ise, yerdeki karın can kaybını önlediğini belirterek, yolcuların mucize bir şekilde kurtulduğunu ifade ettiler.

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