Hakkari'nin Yüksekova Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 3 bin 400 rakımda bulunan Sat Buzul Göllerine 60 bin yavru sazan bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından su kaynaklarında nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi ve bilinçli balıklandırma amacıyla ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Yüksekova genelinde bir proje yürütüldü. Proje kapsamında Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan Keban Su Ürünleri İşletmesi'nde üretilen balıklar, Yüksekova'ya getirildi. Toplam 60 bin sazan balığı yavrusu Sat Buzul Göllerine bırakılırken, geri kalanlar ise ilçenin değişik göllerine bırakıldı. Göl ve göletlerde yapılan çalışmalar doğrultusunda bu sefer Yüksekova Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, özel olarak 60 bin yavru sazanı 3 bin 400 rakımda bulunan Sat Buzul Göllerine bıraktı.

Yüksekova Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında her sene ülkenin çeşitli bölgelerindeki göl ve göletlere sazan balığı bırakıldığını belirterek, “Bizde müdürlük olarak geçmiş yıllarda Dilimli Barajına ve ilçemizin değişik göl ve göletlere yavru sazan balığı bıraktık. Bu sene de 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Göllerindeyiz. Burada bugün arkadaşlarımızla beraber 60 bin adet yavru sazan balığı bıraktık. Sat Gölleri sazan balığı için ideal bir yer. Umarım ilçemiz içinde hayırlı bir iş olur. Özellikle Sat Göllerini tercih etmemizin sebebi ise burası turizmin cenneti. Bizde özellikle burayı seçtik ve bıraktığımız balıkları takip edeceğiz. 20 gün sonra tekrar gelip yem bırakacağız” dedi.