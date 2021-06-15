Sat Göllerine doğa yürüyüşü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Gölleri bölgesinde dağcılar doğa yürüyüşü yaptı.

3 bin 400 rakımdan bulunan Cilo Dağları ve Sat Buzul Gölleri, muhteşem doğasıyla yurtdışı ve yurtiçinde yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla ‘Milli Park' ilan edilen Cilo ve Sat Buzul gölleri. Normalleşmeyle birlikte yoğun ilgi görüyor.

Doğa yürüyüşü yapan Çetin Yorgun adlı vatandaş, “Yüksekova'mızda bulunan bu doğal güzelliğe şahit olduğum için çok mutluyum. Gerçekten doğal bitki örtüsü ve insan eli değmemiş coğrafyasıyla görenleri mest ediyor. Milli parkımıza dünyanın her yerinden insanları bekliyoruz. Görülmesi gereken bir mekan" dedi.