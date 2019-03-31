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Seçimin güvenliği onlardan sorulur

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü, aldığı tedbirler ile ilçede seçim huzur ve güven ortamında geçiyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü, aldığı tedbirler ile ilçede seçim huzur ve güven ortamında geçiyor.


Türkiye genelinde yapılan yerel seçimlerde oy kullanma işlemi devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, seçimlerin olaysız geçmesi için ülke genelinde yoğun tedbirler aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı binin üzerinde güvenlik güçleri seçimin huzur ve güvenliği için sabah saat 06:00'da oy kullanılacak tüm okullarda görev aldılar. Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün aldığı tedbirler ile seçim huzur ve güven ortamında devam ediyor. Okul bahçelerinde çok sayıda polis ile güvenliği sağlayan emniyet birimleri, sandık güvenliği konusunda da sıkı tedbirler uyguluyor.


Oy kullanmak isteyenler aramadan geçirilirken, sandıkların kurulu olduğu sınıfların kapılarında da polisler güvenlik amacıyla duruyor.

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