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Şehir merkezine inen tilki, köpeklerin saldırısına uğradı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yiyecek bulmak için şehir merkezine inerken köpeklerin saldırısına uğrayan yavru tilki tedavi altına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yiyecek bulmak için şehir merkezine inerken köpeklerin saldırısına uğrayan yavru tilki tedavi altına alındı.


İlçede etkili olan olumsuz hava şartları, insanlar kadar hayvanları da etkiliyor. Dün akşam saatlerinde aç kalan bir tilki, ilçenin Esentepe Mahallesi'ne kadar gelerek yiyecek aramaya başladı. Bu esnada tilkiyi fark eden sokak köpekleri, hemen saldırıya geçti. Köpeklerin sesiyle dışarıya çıkan vatandaşlar tarafından yaralı olarak kurtarılan tilki, Yüksekova Belediyesindeki veteriner hekim Hekim Kaçan'a teslim edildi. Köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan köpeğe ilk müdahaleyi yapan Hekim Kaçan, “Yiyecek aramak için ilçe merkezinde gelen tilki, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Vatandaşların bize haber vermesiyle mahalleye giderek tilkiyi aldık. Yaralarını kapattık ve kanayan bölgeleri temizledik. Gerekli tedavisini uyguladık. Doğal yaşam alanına bir hafta içinde bırakacağız” dedi.

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