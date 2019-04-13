Şehit ailelerinden, şehit teğmen Özatak'ın ailesine ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Şehit Aileler Birliği Başkanı Menderes Kılıçaslan ile Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği Başkanı Abdurrahman Er ve beraberindekiler, şehit Abdulselam Özatak'ın ailesini ziyaret ettiler.

Şehit Aileler Birliği Başkanı Menderes Kılıçaslan ile Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği Başkanı Abdurrahman Er, beraberinde yönetim kurulu üyeleri, 2018 yılında Afrin'de yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Ustan'ın babası Canpolat Usta, Diyarbakır'da şehit olan Onur Yaman'ın babası Muhammet Yaman ile Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 05 Şubat 2016'da yürütülen operasyonda şehit olan Teğmen Özatak'ın Durankaya'da bulunan babasının evine ziyarette bulundu. Şehit ailesi ile bir süre sohbet edip sorunlarını dinleyen Başkan Er ve beraberindekiler, vatan uğruna canları pahasına mücadele eden kahraman şehitlere ve gazilere minnettar olduklarını, devletin daima şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

Şehit babası H. Salih Özatak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehit ailelerinin bu ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.