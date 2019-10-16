İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit ailelerinden Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan 4 kahraman askerin ailesi, Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan 4 kahraman askerin ailesi, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Bekir Eren Deniz'in babası Galip Deniz, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Tünel'in babası Bekir Tünel, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüsnü Erkut'un babası Mehmet Erkut ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Aktaş'ın babası Mehmet Aktaş, Vali İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, kahraman şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine yeniden başsağlığı diledi.


Şehit ailelerinin ziyareti anısına Vali İdris Akbıyık, ay yıldız işlemeli filografi hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.