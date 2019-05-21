Şehit ailesi makam aracıyla evine bırakıldı

Hakkari Valiliği tarafından Orduevi'nde şehit ve gazi aileleri uğruna düzenlenen iftar yemeğine

Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Cüneyt Epcim, Mustafa Pala, Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hakkari İl Temsilcisi İbrahim Adıyaman, Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği Başkan Yardımcısı Emrullah Kaya ve çok sayıda şehit ve gazi ailesi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programı ve günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Vali idris Akbıyık, şehit eşi ve annesi Sultan Kaya'yı makam aracının önüne kadar karşılayarak, şehit ailesini makam aracıyla evine bıraktırdı. Makam aracına binen şehit ailesi Vali Akbıyık'a teşekkür etti.