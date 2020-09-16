Şehit ailesinden Başkan Saklı'ya ziyaret

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, makamında şehit ailesini kabul etti.

Terör örgütü PKK tarafından 1994 yılında şehit edilen M. Selim Bay'ın eşi ve çocukları, Şemdinli Belediye Başkanı Saklı'yı ziyaret ederek plaket takdim etti. Şehidin eşi ve çocukları, Belediye Başkanı Saklı'ya yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Tahir Saklı da, makamında konuk ettiği aileye teşekkür ederek, şehidin eşi Esmer Bay ve çocuklarına plaket verdi. Saklı, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirtti.