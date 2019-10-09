İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit ailesinden Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkari’nin Gazi Mahallesi’nde ikamet eden şehit eşi ve şehit annesi olan 68 yaşındaki Sultan Kaya, Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Hakkari'nin Gazi Mahallesi'nde ikamet eden şehit eşi ve şehit annesi olan 68 yaşındaki Sultan Kaya, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, kendisini ziyaret eden Sultan Kaya, torunu Gülnaz Er ve eşi Orhan Er ile bir süre sohbet etti.


Ziyaret sonrasında Vali Akbıyık ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.