Şehit annelerine "Anneler Günü" ziyareti

Müdür Salih Kaya, Şehit Gazi İş ve İşlemlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Hamdi Taşma, İl Müdür Yardımcısı Rıza Şahin, Hakkâri SHM Müdürü Kemal Demir, ŞÖNİM Müdürü Ercan Mavigöz ve ASDEP personeli; Bağışlı köyünde ikamet eden Şehit Mehmet Ali Kaya'nın eşini ve Akçalı köyü Yeniyol mezrasında yaşayan Şehit Ramazan Avcı'nın annesini ziyaret etti. Daha sonra Durankaya beldesinde ikamet eden Şehit Abdulselam Özatak, Halit Tatlı, Ali Kurt, Kemal Kaplan ve il merkezinde yaşayan Şehit Kerem Yördem'in aileleri ziyaret eden heyet, engelli Mahsun Duran'ın annesi Hayat Duran ve Sosyal Ekonomik Destek Hizmet Modelinde faydalanan çocuğun annesi Teybet Varol'u da evlerinde ziyaret etti.

Bütün annelerin Anneler Günü'nü kutlayıp, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ve Vali İdris Akbıyık'ın selamlarını ilerek hediyelerini takdim eden Müdür Kaya, “Şehitlerimizin emaneti olan siz değerli anneleri, eşleri ve çocukları bize emanettir. Şehit aileleri ve gazilerimizi ziyaret ederek onlarla yakından ilgilenmek en öncelikli işlerimizden birisidir. Herhangi bir sorun veya sıkıntınızda müdürlüğümüz ve bizler her zaman yanınızda olacağız. Kapılarımız sizlere her zaman açık olacaktır. Evlatlarını bu vatan uğruna feda eden güzide insanlara vefa borcunu ödemek mümkün değil" dedi.

Anneler Günü'nde ziyaret edilen şehit anneleri ise, ziyarette duydukları memnuniyeti dile getirerek, İl Müdürü Salih Kaya'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.