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Şehit-Gazi Sen Hakkari İl Başkanlığına Şirin Adıyaman getirildi

Gazi ve Şehit Yakınları ile Tüm Vatansever Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (Şehit-Gazi Sen) Hakkari İl Başkanlığına şehit kızı Şirin Adıyaman getirildi.


1995'de Hakkari'nin Ağaçdibi köyünde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Güvenlik Korucusu Yusuf Adıyaman'ın kızı Şirin Adıyaman, Şehit-Gazi Sen Hakkari İl Başkanlığına getirildi. Şehit kızı Adıyaman, mazbatasını Şehit-Gazi Sen Genel Başkanı Fatih Ocak'tan aldı.


Şehit-Gazi Sen Hakkari İl Başkanlığına getirilen Adıyaman, bütün şehit, gazi ve kamu görevlileri arkadaşlarının yanında olmalarından mutluluk duyacağını belirtti. Kendisini bu göreve tevdi eden Genel Başkan Fatih Ocak'a teşekkür eden Adıyaman, bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi.

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