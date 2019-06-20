Şehit işçilerin ailelerinden Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapımı planlanan kalekol inşaatının keşif çalışması sırasında bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen işçilerin aileleri Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

10 Haziran 2019 günü Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı planlanan kalekol inşaatının keşif çalışmasını yapan işçilere yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda şehit olan Abdurrahman Bilici ve Mehmet Sait Bilici'nin aileleri, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Kendisini ziyaret eden şehit aileleriyle yakından ilgilenen Vali Akbıyık, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, ailelerine başsağlığında bulundu.