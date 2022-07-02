Şehit korucular için tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan 2 güvenlik korucusu için tören düzenlendi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu çerçevesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi.Burda yapılan otopsiden sonra şehitlerin naaşı akşam saatlerinde Çukurca ilçe merkezine getirilerek Emir Şaban Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yakınları tarafından ağıtlarla ve dualarla uğurlayan şehitlerin cenazesi defnedilmek üzere Çığlı ve Akkaya köylerine uğurlandı.

Düzenlenen cenaze törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Sağındık, askeri erkan, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.