Şehit Kupsen'i 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel aradı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde Hacıbey Çayına düşerek şehit olan Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen'in arama çalışmalarına 28 dalgıçla birlikte toplam 358 personel katıldı.

31 Mart 2022 Perşembe günü saat 20.00 sularında Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Derecik ilçesinin Samanlı Köyü Hudut Sınır Tabur Komutanlığında görevli Piyade Asteğmen Abdullah Kürşat Kupşen arazi arama tarama faaliyeti sırasında dengesini kaybederek Hacıbey Çayına düştüğü ihbarını alan Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri, birlik müdürü Mehmet Ulutaş'ın nezaretinde 15 personel ve 5 araç ile olay intikal etti.

Olay yerinde AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinde 28 dalgıç, 300 asker ve 30 güvenlik korucusu olmak üzere toplam 358 personelin yapmış oldukları titiz çalışmalar sonucu şehidin naaşına düştüğü yerden 600 metre ileride ulaşıldı. Şehidin naaşı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.