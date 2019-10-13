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Şehit Onbaşı Yavan törenle memleketine uğurlandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Baski Tepe Üs Bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan törenle memleketine gönderildiÇukurca ilçesinin Baski Tepe Üs Bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan törenle memleketine uğurlandı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Baski Tepe Üs Bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan törenle memleketine gönderildi


Çukurca ilçesinin Baski Tepe Üs Bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Onur Yavan törenle memleketine uğurlandı. Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Piyade Komando Albay Hasan Paçalı, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Müftüsü Furkan Gürbüz, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile polis ve askerî personel katıldı.


Saygı duruşunda bulunulmasıyla birlikte şehit askerin naaşı tören alanına getirilerek öz geçmişi okundu. Yapılan duanın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi helikopterle Yüksekova ilçesine götürüldü.

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