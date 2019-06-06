Şehit Öz memleketine uğurlandı

Hakkari'de askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz, Yüksekova'da düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'nın Sincan ilçesine uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Pençe Harekatı'na katılan askeri aracın üs bölgesine intikali sırasında meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz (24) için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda tören düzenlendi. Hakkari'de yapılan törenin ardından helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na getirilen Öz'ün naaşı helikopterden indirilerek uçağa konuldu. Duaların okunmasıyla şehit Öz, memleketi Ankara'nın Sincan ilçesine uğurlandı.

Havalimanında yapılan törene Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İlçe Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, asker ve polisler katıldı.