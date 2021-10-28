Şehit Sel için Hakkari'de tören düzenlendi

Hakkari'de, askeri zırhlı aracın tekerinin patlaması sonucu hayatını kaybeden Er Abubekir Sel için tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına ait konvoyun Hakkari'den Şemdinli istikametine intikali esnasında verilen molada, kirpi TTZA aracın kapanlarının aşırı ısınmasından kaynaklanan teker patlaması sonucu Er Abubekir Sel şehit oldu.

Şehit Sel için bugün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi. Özgeçmişi okunan şehit asker Abubekir Sel, daha sonra dualar eşliğinde askeri helikopter ile memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı.

Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Piyade Albay Hakan Yağmur, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri ve askerler katıldı.