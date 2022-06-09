Şehit Selahattin İlkokulu'ndan okuma etkinliği

Hakkari'nin başarılı okullardan Şehit Selahattin İlkokulu 1/C sınıfı tarafından okuma etkinliği düzenledi.

Şehit Selahattin İlkokulu 1/C sınıfı tarafından düzenlenen okuma etkinliğe okul müdürü Şükrü Ecer, sınıf öğretmeni Derya Erdoğan, öğrenciler ile velileri katıldı. Öğrencilerinin öğretmenleri himayesinde bir birinden güzel oyunlar sergilemesinin ardından. Okul müdürü Şükrü Ever tarafından öğrencilere tek tek rozetleri katıldı. Öğrencilerin arasında yerini alan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Feyzullah Taş'ın torunu Devrim İkra Özkan ise, eline mikrofonu alarak “Okul deyince aklıma güzel güzel şeyler geliyor. Kitap, kalem, silgi, defter, öğrenciye kuvvet verir” dedi.

Burada konuşan müdür Ecer, geleceğe dair hayalleriniz, geleceğinizi şekillendirecek bu hayallere kavuşmanın yolu planlı ve istikrarlı bir çalışma prensibini hayat misyonu edinmeniz ile mümkün alacağını hatırınızda tutmanız çok önemli. Annelerimizin, babalarımızın destekleriyle her evimiz bir sınıfta, bir okula dönüşüyor. Çocuklarıyla birlikte ders çalışan, onlara evlerinde rehberlik eden, okul-aile iş birliğine katkı sunan tüm velilerimizi kutluyorum” şeklinde konuştu.

Sınıf öğretmeni Derya Erdoğan'da yoğun bir katılım gösteren velilere teşekkür etti.