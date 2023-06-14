Şehit Selahattin Ortaokulundan bilim şenliği

Şenlikteki genç yetenekler, profesyonelleri aratmayacak çalışmalarıyla ziyaretçileri kendilerine hayran bıraktı. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum yöneticileri ile birlikte Şehit Selahattin Ortaokulu bahçesinde düzenlenen yıl sonu bilim şenliğine ziyaret ederek, öğrencilerin yıl boyunca öğretmenleri eşliğinde özveriyle hazırlamış oldukları eserleri inceledi.

Etkinlikte, stantları tek tek dolaşarak ortaya konan ürün ve eserleri inceleyen Müdür Gür, “Okulumuzun düzenlemiş olduğu bu bilim şenliği ile öğrencilerimizin yıl içerisindeki çalışmalarını burada görme fırsatımız oldu. İleri ki yıllarda öğrencilerimizi, gurur ve şerefle bilim ve sanat alanlarında, ülkemizin önemli değerleri olarak göreceğiz. Her noktası, araştırma, azim, dikkat ve emekle dokunmuş bu çalışmaların, yeni Selçuk Bayraktar'ların yetişmesine vesile olması temennisiyle yönetici, öğrenci, öğretmen ve emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.