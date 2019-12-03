Şehit Uzman Çavuş Recep Özmen'in naaşı memleketine gönderildi

Hakkari'de meydana gelen silah kazası sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen'in naaşı askeri törenle memleketi Konya'ya uğurlandı.

Hakkâri-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Şine Yol Kontrol Uygulama Noktasında onarımını yaptığı silahın denemesini yaparken kazaen yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen, kaldırıldığı Hakkâri Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehit Özmen için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında uğurlama töreni yapıldı. Törene Vali/Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci, Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, şehidin eşi, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polis katıldı.

Şehidin özgeçmişinin okunması ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün dua okunmasının ardından şehidin naaşı memleketi Konya'ya uğurlanmak üzere ambulansla Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na gönderildi.